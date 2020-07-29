قرقاش: قرار توثيق التعاون بين مصر والسعودية مبشر

ونشر الوزير الإماراتي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية مبشر". ​وأضاف الوزير: "التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي. لا يزال الطريق وعرا، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم".

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