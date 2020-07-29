شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 26 فلسطينيا فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حملة اعتقالات فى الضفة طالت 25 مواطنا تركزت فى محافظة نابلس، وشابا من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وقال نادي الأسير - في بيان نشرتة وكالة أنباء فلسطين /وفا/، اليوم الأربعاء - إن جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتقل 12 مواطنا من محافظة نابلس بينهم أسرى محررون وهم: خالد أبو السعود، وفؤاد فواز حنني، ونبيل كامل دبابسة، ومحمد عماد جناجرة، وفارس رشيد حشايكة، وحمزة عبد الله ياسين، ومعاذ موسى، وباسم العتبة، وعلاء الشبيري، وعاصم بشكار وشقيقه إسلام، وعلاء فطاير.
وأضاف البيان أن الاحتلال اعتقل من القدس المرابطة هنادي الحلواني، إضافة إلى مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة عناتا، وشاب خلال مروره عبر حاجز زعترة جنوب نابلس.
واعتقلت قوات الاحتلال ايضا ثلاثة مواطنين من بيت لحم ،ومواطن آخر من الخليل ، والأسير المحرر مهنا خالد الشرقاوي من جنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 26 فلسطينيا فى الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.