الجيش العراقى: حدودنا مع سوريا ودول الجوار مؤمنة بشكل كبير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، عن تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودى مع سوريا، وعلى طول الحدود مع دول الجوار الأخرى بشكل كبير، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية التي أطلقتها القوات العراقية لملاحقة العناصر الارهابية ومنع تسلل الإرهابيين الى داخل البلاد.

وقال اللواء يحيى رسول -في تصريح صحفي ،أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/اليوم الاربعاء- إن الحدود العراقية مؤمنة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكاميرات الحرارية وطائرات المراقبة المسيرة، اضافة الى استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها مختلف القطعات، لاسيما ضمن حدود قيادة عمليات الانبار والجزيرة وغرب نينوى التي تجري فيها عمليات مستمرة بهدف منع تسلل الارهابيين باتجاه الاراضي العراقية.

وأكد استمرار العمليات العسكرية الهادفة لتعقب بقايا داعش الارهابي والقضاء عليه، لافتاً إلى أن القطعات العسكرية التي تمسك الحدود تتكون من الجيش والحشد الشعبي وقوات حرس الحدود، وبخاصة في الشريط الحدودي السوري شمال شرق سوريا، في الجانب الذي تقع فيه سجون لـ»قسد» تضم عشرات الالاف من عناصر داعش الارهابي.

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في سياق متصل، أعلن الحشد الشعبي العراقي،اليوم الأربعاء،عن إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال إعلام الحشد الشعبي- في بيان مقتضب - إن "قوة من الفوج الثالث في اللواء 110 بالحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لداعش في ناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى".

وكان الحشد أعلن، أمس الثلاثاء، عن إحباط محاولة تسلل لعناصر "داعش" إلى العراق عبر الأراضي السورية.