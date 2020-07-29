شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يصدر مرسوما لإجراء انتخابات عامة تحدد موعدها خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام رسمية إن العاهل الأردني الملك عبد الله أصدر مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها في غضون عشرة أيام. وكان البرلمان قد أنهى دورته التي استمرت أربع سنوات في مايو الماضي. ودستوريا تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.

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