شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية قرار مبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، قرار التعاون بين مصر والسعودية، فى مواجهة قوى إقليمية تحاول توسيع نفوذها بـ "المبشّر"، وقال قرقاش عبر تويتر: "قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية مبشّر.. التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي، لا يزال الطريق وعراً، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم".



قرقاش

وقال قرقاش فى وقت سابق، إن تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة، مضيفاً في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة".

وتابع: "عودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة. والشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب".

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وكان سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن قد قالوا "إننا ندعم جهود المبعوث الأممى فى اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، أضافوا أنه يجب تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، إن اليمن يدعم جهود المبعوث الأممى فى اليمن مارتن جريفيث فى حل شامل ومستدام فى اليمن.

ومن جانبه أكد السفير الأمريكي، دعم بلاده لجهود السلام في اليمن، وشدد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، حسبما ذكرت فناة العربية في خبر عاجل لها.