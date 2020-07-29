شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يعين أحمد حامد لملس محافظا جديدا لعدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى قرارا جمهوريا يقضى بتعيين أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن هادي أصدر قرارا جمهوريا أخر بتعيين العميد أحمد محمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن وترقيتع إلى رتبة لواء. يذكر أن أحمد لملس هو الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي وعضو هيئة رئاسته ومحافظ شبوة سابقا.

وولد أحمد في العام 1970 بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بجنوب شرق البلاد، إلا أنه نشأ وترعرع وتلقى دراسته في مدينة عدن.

كما ينحدر مدير عام شرطة عدن الجديد العميد أحمد محمد الحامدي من محافظة حضرموت، بشرقي اليمن، ويعمل مديرا لأمنها منذ العام 2002، وهو من مواليد 1955.

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