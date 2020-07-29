وفاة و700 إصابة جراء حادثة "تسمم غذائي" بالأردن

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تسجيل وفاة و700 إصابة جراء حادثة "تسمم غذائي" في محافظة البلقاء، وسط المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الضحايا تناولوا، الثلاثاء، وجبات شاورما من أحد المطاعم في منطقة عين الباشا، بمحافظة البلقاء.

وأضافت أن "الفحوصات المخبرية أثبتت وجود جرثومتي إنتيركوكس فيكالس، وكامبيلوباكتر، في الوجبات التي تناولها المصابون".

ولفتت إلى أنه "بعد الكشف على المطعم الذي تسبب في حالات التسمم، تبين أن وحدة التبريد داخل مشغل تحضير الشاورما معطلة".

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وتابعت الوزارة: "عملية تحضير الوجبات تتم أيضا في بيئة غير صحية، ودون الالتزام بالشروط الصحية وأدنى قواعد السلامة العامة؛ ما اضطر الوزارة إلى إغلاق المطعم بالكامل".

وبينت أن المتوفى بسبب الحادثة هو طفل في الخامسة من عمره، بينما معظم الإصابات بحالة صحية جديدة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم تناول الأطعمة المكشوفة، والابتعاد عن التجمعات والتجول في ساعات الظهيرة التي يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.



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