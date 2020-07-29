استبدال كسوة الكعبة المشرفة اليوم

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم (الأربعاء) لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة، وذلك جرياً على العادة السنوية.

وستتم عملية استبدال الكسوة الجديدة، بالأخرى القديمة، بتعاون من عدة إدارات بإشراف من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وبمتابعة رئيس شؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس.

وأكدت الرئاسة جاهزيتها الكاملة لنقل الكسوة من المجمع إلى المسجد الحرام بأسطول متكامل يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيضم شاحنة خاصة تطلى بمادة من الداخل للحفاظ على الكسوة وحمايتها من التمزق.

وسيتكون الأسطول أيضاً من سيارة احتياطية مجهزة لمرافقة السيارة الرئيسية، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، كما ستجهز سيارات لنقل الصناع والخياطين من مقر المجمع إلى الحرم المكي.