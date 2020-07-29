الأرصاد : سحب رعدية على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك؛ قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من مناطق: القصيم وحائل والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.