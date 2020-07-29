شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم الإبلاغ عن المخالفين لتعليمات الحج؟.. «الأمن العام» يجيب على أبرز الأسئلة الشائعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجاب الأمن العام عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الدخول لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال فترة الحج لعام 1441هـ، موضحًا العقوبات المترتبة على مخالفة تعليمات الحج.

وأوضح “الأمن العام” في “إنفوجراف” نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه يسمح بدخول العاصمة المقدسة لغير الحاج، ما عدا المشاعر المقدسة حتى 12 ذي الحجة.

وتضمنت الأسئلة الآتي:

– هل يُسمح بدخول العاصمة المقدسة؟

نعم، يسمح بدخول العاصمة المقدسة، كما يُسمح بالخروج منها، أما المشاعر المقدسة فيستمر منع دخولها حتى يوم 12 من ذي الحجة.

– هل يُسمح بدخول المشاعر المقدسة (منى، عرفة، مزدلفة)؟

لا يُسمح بدخول المشاعر المقدسة إلا لمَن يحمل الصفة النظامية والقانونية، التي تخوله بذلك، إما أن يكون حاجاً نظامياً، أو ممن تتطلب وظيفتهم وعملهم الوجود في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج.

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– هل توجد حملات حج لهذا العام؟

لا توجد أي حملات أو مكاتب للحج، ونحذر من التعاون مع مَن يدعي تقديم هذه الخدمة.

– ما عقوبة مَن يخالف دخول المشاعر المقدسة دون تصريح؟

يعاقب كل مَن يخالف الدخول إلى المشاعر المقدسة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وتُضاعف العقوبة عند تكرارها.

– ما عقوبة نقل الحجاج دون تصريح؟

نقل الحجاج المخالفين يعرّضك لعقوبة السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، والمطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة، والترحيل إذا كان الناقل وافداً.

– ما طريقة الإبلاغ عن المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج؟

أتاحت وزارة الداخلية قنوات رسمية عديدة، من خلال التواصل مع الجهات الأمنية كافة، ومنها الاتصال على الرقم المجاني (911)، حيث يتم استقبال البلاغات على مدار الساعة.