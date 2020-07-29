شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالى باليمن يعلن دعمه لتحالف دعم الشرعية فى تنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمى للمجلس الانتقالى الجنوبى فى اليمن المهندس نزار هيثم، اليوم الأربعاء، دعم المجلس لجهود تحالف دعم الشرعية فى تنفيذ اتفاق الرياض، معلناً تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية، وقال المتحدث باسم المجلس ـ فى بيان أوردته قناة (العربية- الإخبارية) ـ فى إطار الجهود التى تبذلها قيادة التحالف لتنفيذ اتفاق الرياض، والوصول إلى حلول من شأنها معالجة الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية والتنموية، واستجابةً لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع البيان، " وحرصاً من المجلس الانتقالى الجنوبى على إنجاح جهود قيادتى البلدين الشقيقين لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة ميليشيات الحوثى والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب، وكوننا قد حققنا الأهداف التى قام إعلان الإدارة الذاتية عليها لتنفيذ اتفاق الرياض بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يوماً، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية إلى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن، يعلن المجلس الانتقالى التخلى عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربى تطبيق اتفاق الرياض".

وأضاف: "نؤكد على استمرار وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع التحالف على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال أهدافنا المشتركة فى محاربة التدخلات الإيرانية فى المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وكذلك تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب، ومنع التهريب وتصدير الفوضى عبر المكونات والأشخاص".

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جاء ذلك، عقب أعلان مصدر سعودى مسؤول أن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وأوضح المصدر أنه "انطلاقاً من حرص المملكة على تنفيذ اتفاق الرياض الذى تم توقيعه فى الخامس من نوفمبر 2019، واستكمالا لجهودها فى تحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن، فقد قدمت للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالى الجنوبى والذى بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020.