شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعوديه وغائم فى الإمارات وحارا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل والرياض.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"، أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 18 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:16 والمد الثاني عند 09:33 والجزر الأول عند الساعة 12:44 والجزر الثاني عند الساعة 03:39

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 06:17 والمد الثاني عند الساعة 06:50 والجزر الاول عند الساعة 10:36والجزر الثاني عند الساعة 23:48

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 33 60 25 دبي 43 32 65 30 الشارقة 43 32 70 35 عجمان 42 33 70 30 أم القيوين 43 33 75 25 رأس الخيمة 44 34 65 35 الفجيرة 36 31 85 50 العين 44 31 65 20 ليوا 47 33 65 15 الرويس 45 32 70 25 السلع 44 33 65 30 دلما 41 33 75 40 طنب الكبرى 39 32 80 40 طنب الصغرى 39 32 80 40 أبو موسى 39 32 80 40 .

البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً مع بعض السحب أحياناً.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية وتصل سرعتها بعد الظهيرة من 10 الى 15 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية.. والصغرى 32 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %.. والصغرى 30 %.