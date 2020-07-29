شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: غلق 54 حسابا للمزادات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت وزارة التجارة الكويتية، 54 حساباً مختصاً بالمزادات الإلكترونية لبيع الساعات والمقتنيات الثمينة وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وبناءً على طلب اللجنة المشكلة من الجهتين بهذا الشأن.

وكشفت مصادر لصحيفة الجريدة، أنه رغم أن عدد الحسابات التي أُغلقت كبير فإن الوزارة ستقوم مجدداً بجرد العديد من بيانات حسابات أخرى بمواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع هيئة الاتصالات؛ لمنع أي عمليات بيع مستقبلية للساعات دون رقابة عليها وظهورها لاحقاً.

من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «الاتصالات» سالم الأذينة، إن الهيئة تلقت كشفاً من «التجارة» حول عدد من حسابات المزادات الإلكترونية في وسائل التواصل المتورطة في شبهة غسل الأموال.

وأضاف الأذينة، في تصريح لـ «الجريدة» أمس، أن الهيئة بالتنسيق مع «التجارة»، أوقفت عدداً من هذه الحسابات المشبوهة، «وسنعمل على إيقاف عدد آخر منها قريباً».