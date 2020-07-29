شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إنشاء موقع احتياطي لبنك البيانات الوطني لمواجهة الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر أن مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، يعتزم إنشاء موقع احتياطي لبنك البيانات الوطني، بهدف توفير استراتيجية متكاملة لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.

ووفقًا لـ“الوطن“، فيهدف المشروع إلى توفير استراتيجية متكاملة لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث لبنك البيانات الوطني من خلال توفير حلول لاسترداد الأصول القيمة عند حدوث توقف غير متوقع. تتضمن هذه الأصول البيانات الكبيرة المخزنة في بحيرة البيانات والبرمجيات والأجهزة المطلوبة لضمان استمرارية الخدمة.

يعد بنك البيانات الوطني مبادرة وطنية للتحول الاستراتيجي تم تطويره لتحقيق أهداف رؤية 2030 ولدعم التحول الرقمي، وهو بنك للبيانات الوطنية وقاعدة شاملة لأحدث التطبيقات والتقنيات والأدوات والذي يهدف إلى جمع وتخزين وتحليل البيانات، ومن المخطط له أن تكون منصة دعم موحدة لصناع القرار في القطاعين العام والخاص.