شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وصول ضيوف الرحمن لـ«ميقات السيل الكبير» لعقد نية الحج وبداية التلبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصل حجاج بيت الله الحرام إلى ميقات السيل الكبير، لعقد نية الحج وبداية التلبية، استعداداً للتوجه إلى المسجد الحرام.

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ووثقت صوراً نشرتها وكالة الأنباء السعودية، وصول حافلات ضيوف الرحمن وهم في الطريق إلى ميقات السيل، حيث تبدأ مناسك الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة “يوم التروية”، تمهيداً للوقوف على جبل عرفات غداً.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وزارة الصحة قد اتخذت كافة التدابير الاحترازية لحماية الحجاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فى مقدمتها الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل وخارج المشاعر المقدسة.