شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من وزير التعليم بشأن العودة للمدارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام المقبل.

Advertisements

وحُددت مهام اللجنة وفقًا لـ”المدينة“، بالإشراف العام على خطة العودة والتحقق من إكمال استعدادات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم ومراجعة وتطوير المخطط الشامل ونماذج العودة للدراسة والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها والإشراف على جاهزية المدارس وإعمال الصيانة والنظافة واكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية.

كما تقرر تشكيل لجان مماثلة في كل إدارة ومكتب تعليم تتولى الإشراف على تنفيذ خطة الاستعداد للعام الدراسي القادم والرفع بتقارير بشكل إسبوعي متضمنة نسب الإنجاز والتحديات والآليات المقترحة للتعامل معها.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم بدأت منذ اللحظات الأولى لجائحة كورونا بخطوات كبيرة في مجال التعليم عن بعد عبر العديد من المنصات، وأبقت الطالب على ارتباط بالمدرسة طوال تلك الفترة من الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي، وتسعى الوزارة جاهدة لتذليل كل العقبات التي تعترض الميدان التعليمي بشتى الطرق لبداية جادة للعام الدراسي القادم وفق ما تقره من خطط عن طريق التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري واضعة كل الاحتمالات نصب عينيها بما يحقق سلامة الطالب واستمرارالعملية التعليمية.