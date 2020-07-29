رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بيرو باليوم الوطنى لبلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى مارتين ألبرتو فيسكارا كورنيخو رئيس جمهورية بيرو وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس مارتين ألبرتو فيسكارا كورنيخو.
وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى بيدرو ألفارو كاتريانو بييدو رئيس وزراء جمهورية بيرو.
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