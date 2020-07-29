شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو إلى تسوية سياسية للقضية اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مبعوث صيني، إلى إنهاء الأعمال العدائية وتسوية القضية اليمنية سياسياوقال تشانج جون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الوضع الحالي في اليمن ليس مواتيا، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للدفع من أجل تحقيق انفراجة مبكرة في التسوية السياسية للقضية اليمنية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال في كلمته أمام مجلس الأمن إن الصين تدعم البحث عن حل للمشكلة اليمنية من الجوانب الثلاثة المتمثلة بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والإجراءات الاقتصادية والإنسانية، والمفاوضات السياسية الشاملة، مؤكدا على أطراف النزاع ضرورة وقف العنف وتحسين الوضع الأمني على الأرض.

وقال إنه في الفترة من أبريل إلى مايو هذا العام، تم التوصل إلى وقف إطلاق نار عام في شمال اليمن. وهذا يدل على أنه طالما كانت هناك إرادة سياسية، فليس من المستحيل وقف إطلاق النار ووقف العنف غير أن الزيادة الأخيرة في الأعمال العدائية بين أطراف النزاع أدت إلى زعزعة الوضع الأمني في الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن الصين تشعر بقلق عميق إزاء ذلك.

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كما جدد المبعوث الصيني التأكيد على أن الوسائل العسكرية لا يمكن أن تحل أي مشكلة، لكنها ستطيل فقط أمد الحرب ومعاناة الناس. وتحث الصين جميع الأطراف المعنية على الاستجابة بنشاط لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن ووقف جميع الأعمال العدائية فورا.

وقال إنه يجب على المجتمع الدولي أن يظل ملتزما بتسوية سياسية وأن يواصل تعزيز المساعي الحميدة والوساطة، مشيرا إلى أن المبعوث الخاص مارتن جريفيث عمل بجد للتوسط من أجل إبرام اتفاق سلام جديد في الأشهر الأربعة الماضية، ولكن بسبب عوامل مختلفة لم يكن التقدم مرضيا.

وقال تشانج إن الصين تحث جميع أطراف النزاع إلى تعزيز التعاون مع المبعوث الخاص، والانخراط في مشاورات معمقة حول مبادرة السلام وبناء إجماع وتضييق الخلافات لضمان مستقبل الاتفاق. وفي الوقت نفسه، من الضروري تعبئة دول المنطقة بشكل كامل وحثها على القيام بدور نشط في التآزر مع جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.