شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عُمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان الشقيقة. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، تم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والسؤدد.

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