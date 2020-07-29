اليمن..المجلس الانتقالي يعلن تخليه عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية

عدن/ الخليج 365

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي "المدعوم إماراتيًا"، فجر الاربعاء، تخليه عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد ما يقارب من 3 أشهر من إعلانه حكمًا ذاتيًا فيها.

وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض".

وأشار، إلى أن "القرار يأتي في أطار حرص المجلس على إنجاح اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية".

وذكر أن "المجلس قد حقق الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها، والمتمثلة في تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية الى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن".

وأكد، "استمرار الشراكة مع التحالف العربي على كل الأصعدة، ومحاربة التدخلات الإيرانية والجماعات الإرهابية، وكذلك تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب".

- إعلان التحالف العربي تخلي عن قرار الانتقالي الجنوبي

بدوره أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، فجر الأربعاء، عن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تتضمن تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس)، نقلًا عن مصدر مسؤول لم تسمه،.

وقال المصدر إن "حكومة المملكة، وفي أطار حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فقد قدمت للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر عدة نقاط تنفيذية.

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وتتضمن الآلية، إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

ووفقا للمصدر ذاته، تضمنت الآلية، "تكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً.

وتابع "هذا بالإضافة إلى استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 /يونيو/ حزيران الماضي".

كما تضمنت، "خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة".

وأضاف المصدر، موضحًا أنه "جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض وقد استجابا وأبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة".

كما بيّن المصدر أن "المملكة تُثمن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية و المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل لهذه النتائج الإيجابية، وتؤكد في ذات الوقت على أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه".

وقوبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 26 أبريل/ نيسان الماضي، ما سماه "ادارة ذاتية" لمحافظات الجنوب الجنوبي برفض عربي ودولي.

كما رفضت 6 محافظات يمنية جنوبية حينها، من أصل 8 إعلان الانتقالي وأكدت تمسكها بالشرعية والرئيس اليمني "هادي".



وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي لخدمة أهداف إماراتية خاصة في اليمن، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.

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