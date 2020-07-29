معرض (حواء) يجمع فنانات جسفت عسير افتراضياً

نظمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بعسير معرض (حواء/1) لفناناتها ضمن برامج صيف عسير لهذا العام 2020 ، وجمع المعرض عدد من الأعمال الفنية التشكيلية المسندية التي مثلت الرسم، والتصوير التشكيلي، والرسم على الحرير، أبدعتها الفنانات: حنان الشهراني، ومها الزهواني، وعزيزة الشهري، وختمة السهل، ومجدولين بتيل، وزكية الزهيري، وعائشة عسيري، وأمجاد الشريم، وصالحة الأحمري، وأريج الزيلعي، وراوية الشهري، وعافية الفيفي، وسلمى القحطاني، ونوف القحطاني، وبدرة العلياني.

وقد ذكرت المشرفة على المعرض وعضو مجلس إدارة جسفت عسير الدكتورة حنان الشهراني بأن المعرض يأتي ضمن حزمة من الأنشطة لصيف هذا العام، وتم تنظيمه إكترونياً بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، بهدف إثراء الساحه الفنيه التشكيلية، وتفعيل الحراك الفني تشكيلي بأعمال مسندية متنوعة من حيث الموضوع والتقنية والخامة، وفق اطروحات بصريه تمثل مختلف الاتجاهات الفنية بما يسهم في نقل إبداعاتهن الفنيه للعالم من خلال استخدام التقنيه، ونشرها عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، مقدمة شكرها لفنانات الجمعية المشاركات في المعرض، مضيفة بأنه يمكن مشاهدة المعرض والتجول في أقسامه من خلال الرابط التالي:

https://art.kunstmatrix.com/apps/artspaces/index.html?external=true&splashscreen=true&language=en&uid=19159&exhibition=1868126

يذكر أن الجمعية تعمل الآن على تنظم معرض (آدم1) الافتراضي لمنسوبي الجمعية من الفنانين، إضافة إلى ضيوف شرف من مختلف مدن المملكة.