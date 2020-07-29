شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: جولات رقابية على أسواق المواشي لضبط أي مبالغة في الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة أنها تنسق مع وزارتي البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية لتنظيم جولات رقابية مشتركة على أسواق بيع المواشي في مناطق المملكة كافة لرصد الأسعار ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار.

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ولفتت “التجارة” إلى أنها تعمل على ضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع الموردين لزيادة المعروض من المواشي لضمان استقرار الأسعار، خصوصاً مع الارتفاع المتوقع في الطلب في الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن أسواق المواشي في المملكة تشهد مع قرب حلول عيد الأضحى نشاطاً كبيراً في شراء الأضاحي وارتفاعاً في الأسعار في مثل هذا التوقيت من كل عام.