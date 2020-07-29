شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: جولات رقابية على أسواق المواشي لضبط أي مبالغة في الأسعار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة التجارة أنها تنسق مع وزارتي البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية لتنظيم جولات رقابية مشتركة على أسواق بيع المواشي في مناطق المملكة كافة لرصد الأسعار ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار.
ولفتت “التجارة” إلى أنها تعمل على ضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين- وفقاً لـ”عكاظ”-.
وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع الموردين لزيادة المعروض من المواشي لضمان استقرار الأسعار، خصوصاً مع الارتفاع المتوقع في الطلب في الفترة الحالية.
جدير بالذكر أن أسواق المواشي في المملكة تشهد مع قرب حلول عيد الأضحى نشاطاً كبيراً في شراء الأضاحي وارتفاعاً في الأسعار في مثل هذا التوقيت من كل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة»: جولات رقابية على أسواق المواشي لضبط أي مبالغة في الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.