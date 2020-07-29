صور تكشف أضرارا بالغة بطائرة عسكرية عراقية بعد قصف معسكر التاجي

وتظهر الصور التي تم تداولها تعرض الطائرة لأضرار جسيمة منها فتحات كبيرة في هيكل الطائرة نتيجة القصف الصاروخي.

كانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت يوم الاثنين، عن تعرض إحدى طائرات الجيش العراقي لأضرار بالغة بعد سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد.

وجاء في بيان الخلية: "تعرض معسكر التاجي لجيشنا العراقي البطل قبل قليل إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور".

وأضاف البيان: "سقطت هذه الصواريخ على مواقع للقوات العسكرية العراقية، حيث سقط الصاروخ الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب أضرارا كبيرة بإحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفا أضرارا مادية. فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر".