شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السعودية للشؤون الخارجية: تسريع اتفاق الرياض نقلة لتوحيد الصف اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، أن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.

ووفقا لموقع العربية، أكد الجبير في تغريدة على تويتر أن هذه الآلية تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

كان مصدر سعودي مسؤول، قال إن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آليةً لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

آلية التسريع

وتتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة لتخلي الأخير عن الإدارة الذاتية.

كما تتضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تشكيل حكومة يمنية بالتناصف بين الشمال والجنوب.

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وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات، خلال ثلاثين يوما على أن تباشر الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن.

كذلك شملت الآلية خروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين.

إعادة تشكيل الحكومة

من جهته، كلف الرئيس اليمني عبدالربه منصور هادي الدكتور معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة تنفيذا لتسريع اتفاق الرياض.

فيما أعلن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، تخلي المجلس الانتقالي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح لتحالف دعم الشرعية تطبيق اتفاق الرياض، منوهاً بعمق الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية.

وشدد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي في بيان، أن القرار جاء استجابةً لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهودهما لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقراروكذلك تنمية محافظات الجنوب، وكون المجلس حقق الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يوماً.