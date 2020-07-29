شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يكلف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، الدكتور معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة "سبأ نت" أن الرئيس اليمني أصدر قرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٠، الذي قضت مادته الأولي بتكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقضت المادة الثانية من القرار ان تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
فيما قضت المادة الثالثة والأخيرة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
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