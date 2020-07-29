الرئيس اليمني يعين قياديا في المجلس الانتقالي محافظا لعدن تنفيذا لآلية السعودية

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن الرئيس هادي عين وفق القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2020م، أحمد حامد لملس، محافظا لمحافظة عدن.



© AFP 2020 / NABIL HASAN

ويشغل لملس منصب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أصدر الرئيس اليمني قرارا جمهوريا آخر برقم (6)، قضى بتعيين العميد محمد أحمد الحامدي، مديرا عاما لشرطة محافظة عدن، حسب وكالة "سبأ".

Advertisements

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، منذ قليل، إلغاء إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في اليمن، تنفيذا للآلية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

كانت السعودية قدمت في وقت سابق اليوم، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.

وتشمل الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.