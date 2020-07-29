شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: وزير الخارجية يجرى مباحثات مع نظيره الرومانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدى، ووزير خارجية رومانيا بوجدان اوريسكو، محادثات ركزت على تعزيز التعاون الثنائي والتضامن في مواجهة جائحة كورونا إضافة إلى القضايا الإقليمية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اتفق الوزيران خلال المحادثات التي تمت عبر الهاتف على عقد جولة من المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين عبر آلية التواصل المرئي لتحديد خطوات لزيادة التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية.

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وأكد الصفدي خلال الاتصال، الخطر غير المسبوق الذي سيمثله تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية محتلة على فرص تحقيق السلام العادل، مثلما اكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقف واضح وفاعل يرفض الضم ويمثل خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لفرص تحقيق السلام ويحول دون تنفيذه.

وشدد الصفدي على ضرورة تكاتف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات سلمية حقيقية لحل الصراع على أساس القانون الدولي وحل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً وحيداً لحل الصراع.

واستعرض الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار واتفق الوزيران على استمرار التنسيق واللقاء في أقرب فرصة لمتابعة جهود تعزيز التعاون وتطوير العلاقات في جميع المجالات بين البلدين.