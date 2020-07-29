تهم تلاحق أمريكى اشترى سيارة رياضية فاخرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

أعلنت السلطات الفيدرالية أن رجلاً من فلوريدا اشترى سلعًا فاخرة بما فى ذلك سيارة لامبورجيني الرياضية بعد تلقى قروض بقيمة 4 ملايين دولار تقريبًا من برنامج حماية والرواتب (PPP) واتهم بالاحتيال، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.



وتهدف مدفوعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وتزعم شكوى مقدمة من وزارة العدل الأمريكية أن ديفيد هاينز تقدم بطلب نيابة عن عدد قليل من الشركات للحصول على قروض تعادل القوة الشرائية بحوالي 13.5 مليون دولار ، واستخدم الأموال التي تلقاها للتسوق في المتاجر والمنتجعات الفاخرة في ميامي بيتش ، ثم كذب بشأن المبلغ الذي دفعه للموظفين .

تم اتهام هاينز بتهمة واحدة من الاحتيال المصرفي ، وحساب واحد لتقديم بيانات كاذبة لمؤسسة مالية وحساب واحد للمشاركة في معاملات في عائدات غير مشروعة.

وافق الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على منح ثلاثة دفعات لهاينز وفي كل منهم ادعى ضرورة توفير رواتب 70 موظفا الشهرية التي يبلغ مجموعها 4 ملايين دولار. وحصل على 3،984،557 دولار.

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لكن حساباته للأشهر السابقة أشارت إلى التدفقات الشهرية تبلغ حوالى 200،000 دولار والمدفوعات التي تشبه الرواتب كانت لمبالغ صغيرة إلى 12 شخصًا فقط.

عند استلام أموال الإغاثة من الحكومة ، قام بدفع دفعتين بقيمة 30،000 دولار إلى المستلم المشار إليه باسم "الأم".

وقال المدّعون: "في غضون أيام من استلام الأموال ، اشترى هاينز سيارة لامبورجيني هوراكان الرياضية لعام 2020 مقابل حوالي 318 ألف دولار ، سجلها بالاشتراك باسمه واسم إحدى شركاته".

وفي واشنطن ، يناقش الديمقراطيون والجمهوريون ما إذا كان سيتم تجديد مدفوعات الإغاثة وقروض الأعمال التي من المقرر أن تنتهي في نهاية هذا الشهر.

كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ النقاب عن حزمة مساعدات للوباء بقيمة 1 تريليون دولار تتضمن جولة ثانية من مدفوعات التحفيز بقيمة 1200 دولار و "تكملة" لشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستسمح للشركات المتضررة بشدة مع 300 عامل أو أقل بالوصول إلى مزيد من الدعم المالي.

تم اتهام ما لا يقل عن 15 شخصًا آخر في قضايا مماثلة لقضية هاينز ، بما في ذلك متهمين في فرجينيا وتكساس وأوهايو.