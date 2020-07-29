محمـد بـن راشـد: مشـالي نموذج للأطباء وقدوة للعظماء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الطبيب المصري محمد مشالي المعروف بـ«طبيب الغلابة» الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، مؤكداً أن الراحل صانع أمل من نوع مختلف ونموذج للأطباء وقدوة للعظماء.

وغرد سموه على «تويتر»: «الدكتور محمد مشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة.. صانع أمل من نوع مختلف.. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء.. نموذج للأطباء.. وقدوة للعظماء.. رحمه الله.. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر».

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