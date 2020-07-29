عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليابان يتبادلان التهانـي بـ «مسـبار الأمـل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن «مسبار الأمل» يشكل نموذجاً مميزاً للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان، وما شهدته العلاقات بين البلدين الصديقين من تطور مستمر وقفزات نوعية في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه مع توشيميتسو موتيغي وزير خارجية اليابان، وتم خلاله تبادل التهنئة بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان يوم 20 يوليو الجاري في تمام الساعة 01:58 صباحاً بتوقيت الإمارات.

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الياباني - خلال الاتصال الهاتفي - العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات.

واستعرضا أيضاً مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياتها، وأكدا أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات العلمية وتطبيق الممارسات الصحية المتطورة لاحتواء الجائحة.

وأشارا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك من أجل احتواء تداعيات الجائحة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات واليابان، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما التي أسهمت في دفع آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات.

على صعيد متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع تشينجيز أيداربيكوف وزير خارجية قرغيزستان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

واستعرض سموه ووزير خارجية قرغيزستان تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين والتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك.

من جانبه أعرب تشينجيز أيداربيكوف عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

وتوجه بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة نجاح إطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر للعالم أجمع.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها المجالان الصحي والتجاري.

كما تناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا وتدابير البلدين وجهودهما لاحتواء تداعياته.

وفي هذا الصدد، أكد سموه ووزير خارجية أرمينيا أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق القائم من أجل احتواء تداعيات هذه الجائحة.

كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وأرمينيا وما تشهده مجالات التعاون المشترك من تطور ونمو مستمرين.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع جيحون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان الجديد علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها العلوم والصحة والتكنولوجيا والتعليم.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال بالتهنئة إلى جيحون بيراموف.. متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

واستعرض سموه ووزير خارجية أذربيجان مستجدات جائحة فيروس كورونا وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وأكدا أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات وتطبيق الفحوص المتطورة للكشف عن المصابين بالفيروس.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان والتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

من جانبه أعرب جيحون بيراموف عن تطلع بلاده لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

(وام )