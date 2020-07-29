10 آلاف حاج يمضون ساعات العزل الأخيرة قبل بدء المناسك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمضى نحو عشرة آلاف حاج ساعاتهم الأخيرة في العزل في فنادقهم بمكة المكرمة عشية بدء المناسك التي تتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار دقيقة من قبل السلطات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فيما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي بإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

وقال مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عشية بدء المناسك: «ليس لدينا أي هاجس أمني في ما يتعلق بخططنا التنظيمية». وأضاف: «الخطر الوحيد الذي نعمل على منعه هذا العام هو خطر الجائحة، وكيف نؤمّن سلامة الحجاج، ونجعلهم يؤدون شعائرهم من دون أن يكون الوباء بينهم».

من جهته، قال قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام يحيى العقيل: «إنّ صحن المطاف قسّم إلى عدة مسارات، وسيكون هناك تباعد ببن الحجاج»، مشيراً إلى أنه لن يسمح لأي حاج لا يحمل تصريحاً رسمياً بدخول المسجد الحرام. وبدأ الحجاج بالوصول إلى مكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وخضعوا لفحص لدرجات الحرارة، وُوضعوا في الحجر الصحي في فنادق المدينة. وتم تزويدهم بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، بينها إحرام طبي ومعقّم، وحصى الجمرات وكمّامات وسجّادة ومظلّة، بحسب كتيّب «رحلة الحجاج» الصادر عن السلطات، ويجب على الحجاج الخضوع للفحص قبل وصولهم إلى مكة، وسيتعين عليهم أيضاً الحجر الصحي بعد الحج. وقالت وزارة الحج والعمرة: إنها أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة، وجهّزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج الذين سيُطلب منهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

من جانبها، جهزت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام «660» عربة كهربائية مع العربات اليدوية لحجاج بيت الله، مع حرصها على تقديم خدماتها لضيوف الرحمن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامتهم، وذلك ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا». وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي: إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام عملت على تعقيم جميع العربات، ونقاط التوزيع داخل المسجد الحرام، وفي الساحات الخارجية مع تطبيق جميع التدابير والإجراءات الاحترازية، لسلامة ضيوف الرحمن.