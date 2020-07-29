لبنان يندّد بالتصعيد ويشكو الاعتداء «الإسرائيلي» للأمم المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

ندّد لبنان، أمس الثلاثاء بالتصعيد العسكري «الخطير» من جانب «إسرائيل» عند الحدود الجنوبية، في وقت قرر مجلس الوزراء تقديم شكوى الى الأمم المتحدة احتجاجاً على الاعتداء «الإسرائيلي» بعد ظهر الاثنين، بينما دان الرئيس ميشال عون الاعتداء واعتبره تهديداً لمناخ الاستقرار، فيما اكّد رئيس الحكومة حسان دياب ان «إسرائيل» اعتدت على سيادة لبنان مجدداً وخرقت القرار 1701 عبر تصعيد عسكري خطير، في حين أعلن الجيش «الإسرائيلي» عن تعزيز جبهته الشمالية بمنظومات متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة، وكرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيره من أن «إسرائيل مستعدة لكافة السيناريوهات».

واستهل عون اجتماع المجلس الاعلى للدفاع صباح أمس الثلاثاء، بإدانة اعتداء «العدو الإسرائيلي» في ​الجنوب امس الاول الاثنين، واعتبر ذلك تهديدا لمناخ الاستقرار في ​جنوب لبنان خاصة أن ​مجلس الأمن​ سيبحث قريبا تحديد مهام ​قوات «اليونيفيل​».

من جانبه اشار دياب​ خلال اجتماع المجلس الاعلى، الى ان «إسرائيل»​ اعتدت على سيادة ​لبنان​ مجددا وخرقت ​القرار 1701​ عبر تصعيد ​عسكري​ خطير، لافتاً الى ان العدو يعمل جاهدا لتعديل مهام «اليونيفيل» وقواعد الاشتباك معنا، داعياً للحذر في الأيام القادمة، معرباً عن تخوفه من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على الحدود مع فلسطين المحتلة. وقال دياب إن البلد يواجه تحديات استثنائية وهناك تفلت سلاح واعتداء على مراكز الأمن وكأن الأمور ليس تحت السيطرة، سائلاً: اين الأجهزة الأمنية؟ واين القضاء؟ ما هو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف نستطيع ان نفرض الأمن بمنطقة ولا نستطيع فرضه في منطقة ثانية؟

من جهة أخرى، طالب دياب، خلال جلسة مجلس الوزراء، الأمم المتحدة بإدانة الاعتداء «الإسرائيلي» وفرض تطبيق القرار 1701 على الاحتلال لأن لبنان ملتزم به، لكن استمرار «إسرائيل» بخرق هذا القرار سيؤدي لسقوطه، وقال: لبنان يرفض تعديل مهام «اليونيفيل»، وأي خفض لعديدها سيؤدي لإضعاف القرار 1701. وقال دياب: زيارة وزير الخارجية الفرنسية لم تحمل معها أي جديد ولديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية وربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن. وقرر ​مجلس الوزراء​ تقديم شكوى الى ​الأمم المتحدة​ احتجاجاً على الاعتداء «الإسرائيلي»​.

وبالمقابل، ذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية» أن الجيش ضاعف من جاهزيته في المناطق الحدودية.

من جهته، قال نتنياهو أمس خلال جلسة في مقر قيادة الجبهة الشمالية: «سنفعل كل ما بوسعنا لإفشال محاولات إيران التموضع في منطقتنا والدفاع عن انفسنا.. أقول ل«حزب الله» ان يأخذ بالحسبان أن «اسرائيل» مستعدة لكافة السيناريوهات». وكرر ما قاله الاثنين لوسائل الاعلام وقال إن «حزب الله يلعب بالنار».