قرقاش: تطورات استئناف تنفيذ «اتفاق الرياض» مشجعة

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قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن تطورات استئناف تنفيذ «اتفاق الرياض» بشأن اليمن مشجعة. وأوضح، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس الثلاثاء، «كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة». وتابع: «عودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة. والشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب».

في الأثناء، جدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، أمس، تأكيده «أن الأمم المتحدة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لدعم الأطراف في التوصل إلى اتفاق يضع اليمن على الطريق نحو مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً. إلا أن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف لاستكمال هذه المفاوضات بنجاح».

وأضاف في إحاطة له، أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي: «ما زلت آمل أن تحول مفاوضات الإعلان المشترك المسار في اليمن نحو السلام، إلا أن الفرصة التي تمثلها هذه المفاوضات عرضة لخطر الإفلات بشكل حقيقي، مما يهدد بدخول اليمن في مرحلة جديدة من التصعيد المطول والانتشار الجامح لداء «كوفيد - 19» والانهيار الاقتصادي».

واعتبر جريفيث: «أن العناصر قيد التفاوض في الإعلان المشترك مهمة للطرفين وللشعب اليمني على حد سواء، وقد أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع المدني وبين شخصيات أخرى. أنا ممتن للغاية لنصح وإرشاد المجتمع المدني اليمني، ونحن ملتزمون تماماً بعملية وساطة تشمل الجميع».

وعبر عن سروره في «انخفاض مستوى النشاط العسكري في الجنوب في الأسابيع الأخيرة بالرغم من بعض الاشتباكات المحدودة في محافظة أبين، إلا أن التوتر مستمر حول مؤسسات الدولة في عدن، مرحباً في الوقت ذاته «بجهود الطرفين المتواصلة لإعادة تنشيط تنفيذ اتفاق الرياض ودور الوساطة الذي تقوم به السعودية».

من جانبه، ثمن مندوب اليمن لدى مجلس الأمن، جهود السعودية للمساعدة على دفع تنفيذ «اتفاق الرياض»، مستنكراً تحركات ميليشيات الحوثي التي تزعزع الاستقرار في المنطقة وتسبب معاناة كبيرة للشعب اليمني. كما دان ممثل بريطانيا لدى مجلس الأمن، هجمات ميليشيات الحوثي على الأراضي السعودية والتي صعدت حدة التوتر في المنطقة وعرضت أرواح المدنيين للخطر، بينما أكد مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، ضرورة تنفيذ بنود اتفاق الرياض من دون تأخير لحل الأزمة في اليمن.