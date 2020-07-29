«متأخراً أفضل من لا شيء»

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أحمد مصطفى

لا يجدي كثيراً أن نتحدث بالعربي أو نكتب في منافذنا الإعلامية العربية أو حتى على صفحات مواقع التواصل، ننتقد موقف الخارج مما يجري في منطقتنا وقبوله بما تروج له الجماعات الإرهابية، وجذرها الرئيسي المتمثل في تنظيم الإخوان الإرهابي، وداعميها من مقولات وتصورات عن المنطقة والتطورات في بلدانها. ففي النهاية، كل هذا مجرد «تنفيس» بلا تأثير ويظل تشكيل الرأي العام الغربي والتأثير في دوائر النفوذ ودعم اتخاذ القرار في عواصمه خاضعاً للرواية الإخوانية المدعومة تركياً والممولة قطرياً.

وكما في الطب، فإن نصف العلاج هو في التشخيص الصحيح. لذا لا بد من الاعتراف بأننا تأخرنا في الاهتمام بإيصال الصوت والرسالة إلى الخارج، متوهمين أن ما نحدّث به أنفسنا في إعلامنا سيغير من الأمر شيئاً. لكن الآخر بدأ مبكراً، ومنذ نهايات القرن الماضي استثمر بكثافة في تعزيز الصوت الحامل لرسالته في الغرب إما مباشرة وإما عن طريق أدوات غير مباشرة.

على مدى سنوات، استخدمت تلك الجماعات والتنظيمات عناصرها التي تعيش في عواصم الغرب، إما لاجئة وإما مقيمة في التواصل مع الإعلام الغربي وتربية علاقات مع صحفييه. وبالتوازي، وطد هؤلاء علاقات مع الأكاديميا الغربية ومراكز الأبحاث. واستفادت الدول الراعية لتلك التنظيمات والجماعات من عناصر مغتربة ليست بالضرورة مرتبطة عضوياً بتلك التنظيمات والجماعات، لكنها تقوم بدور أخطر في توصيل رسالتها للإعلام والأكاديميا.

على مدى سنوات لبى هؤلاء التعطش الغربي لدراسة ظواهر الدين السياسي في بلدان المنطقة، وخلال ذلك مررواً بشكل غير مباشر ما رسخ في أذهان من يشكلون الرأي العام ويدعمون متخذ القرار روايتهم لأحداث وتطورات المنطقة. وهذا ما يجعلنا الآن نستشيط غضباً من تغطيات مؤسسات كبرى مثل «دويتش فيلله» أو «بي بي سي» أو «واشنطن بوست» لأخبار المنطقة بشكل يقترب من تغطيات مواقع الإخوان وقنواتهم من الدوحة أو إسطنبول.

ثم هناك عامل في غاية الأهمية، فهؤلاء لدى إعلام الغرب «معارضون» وبالتالي صوتهم ورأيهم مهم. فالإعلام في الخارج يهتم بما هو مختلف ولا يلتقط خطابات الإنشاء الرسمية. ناهيك عن أن هناك مشكلة حقيقية في وصول الصحفي الغربي لمن يتحدث من بلادنا دون أن يضع لنفسه سقفاً أدنى بكثير مما تعتبره سلطات بلده خطوطاً حمراء.

بعد سنوات، ومع ترسخ شبكة المتحدثين المرتبطين بالإعلام الغربي و«الباحثين» المؤدلجين المرتبطين بالأكاديميا الغربية، استثمر الممول الرئيسي في منافذ إعلامية في عواصم الغرب وبلغاتها - فشل بعضها ونجح البعض في الاستمرار، وأصبح مصدراً لرواية الإخوان والإرهابيين عموماً عن أحداث المنطقة وتطوراتها.

بالطبع، كل هذا صادف هوى لدى الغرب عموماً، وكوّن عنده ما يسمى «الحكم المسبق» على أن «الإسلام السياسي» هو قوة مهمة في المنطقة لديها شعبية ويعمل لها حساب وتخشاها الحكومات.

في المقابل، اكتفت بلدان المنطقة بالقنوات التقليدية في إيصال رسالتها والاعتماد على النص الرسمي دون تقديم عناصر تتفاعل مع الإعلام الغربي بطريقته وتطرح تصوراً مميزاً ينقض الرواية الإخوانية الإرهابية. أما المحاولات المتواضعة للاستثمار في منافذ إعلامية في عواصم غربية وبلغاتها فقد غلب عليها الاستسهال غير المهني، وأحياناً التلفيق والانتهازية ما جعلها شبه معدومة التأثير.

لا يعني ذلك الاستسلام للوضع الراهن والاكتفاء بالانتقاد في منافذنا المحلية وكأننا «قمنا بالواجب». وكما يقول المثل الانجليزي: «متأخراً أفضل من لا شيء»، فالوقت لم يفت للاستثمار الجاد وبشكل مهني في نقض الخطاب الإرهابي لدى الخارج بأدواته وطريقته. وأول وأهم خطوة ألا يكون ذلك في إطار رسمي أو على طريقة «البيان الصحفي» الذي لا يلتقطه الإعلام الغربي، باعتباره مادة ترويجية.

ولدينا بالفعل في بلادنا كوادر مؤهلة للتواصل مع الإعلام والأكاديميا في الخارج، بلغتها وأسلوبها، وهي من الوطنية بالقدر الذي يجعلها تقدم المصلحة الوطنية وتستطيع التفرقة بين ما يخدم وما يضر الأمن القومي لبلادها خاصة في مواجهة تنظيمات وجماعات الإرهاب. وضروري هنا ألا يقيد هؤلاء الذين يقومون بمهمة مخاطبة الآخر بمعايير إعلامنا المحلي، وألا يقاس جهدهم بتوقع الإنجاز السريع. فترسيخ فكرة أو مقولة يحتاج إلى جهد متصل لوقت طويل.

تلك مهمة لا تكفي فيها القنوات الرسمية، على أهمية الدور الذي تقوم به، بل الأفضل والأكثر تأثيراً أن تبتعد عن الحكومات والدوائر الرسمية. أيضاً تتوافر لها أدوات مهنية سليمة تجعل الخارج حريص على جعلها مصدراً لمتابعاته.

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