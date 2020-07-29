5 % من مسـاحة دبـي محميـة صحراويـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تحتفل مجموعة الإمارات بمرور 20 عاماً على شراكتها مع محمية دبي الصحراوية DDCR وإصدار المحمية أول تقرير سنوي لها. ويتزامن ذلك مع استئناف تدفق الزوار الدوليين على دبي مجدداً.

وتقوم محمية دبي الصحراوية على مساحة 225 كيلومتراً مربعاً، أي ما يشكل 5% من مساحة إمارة دبي. وتخصص مساحة صغيرة للأنشطة السياحية تحت ضوابط ورقابة دقيقة، وقد اجتذبت في العام الماضي أكثر من 238 ألف زائر. ويأتي الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة القيادة على الكثبان الرملية ورحلات السفاري الصحراوية والتجارب العربية التقليدية تحت إشراف مرشدين محترفين. وتوفر الأدلة للزوار معلومات عن الموائل الطبيعية في الصحراء والتراث والحياة البرية وأهمية الحفاظ على البيئة.

ويغطي التقرير السنوي للمحمية أبرز الفعاليات والأنشطة والمواضيع ذات الصلة، بما في ذلك طبيعة الصحراء وجهود حماية الحياة البرية، والخطط الكفيلة بتعزيز تجربة الزوار.

وعبّر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن سعادته بإطلاق التقرير السنوي الأول للمحمية، كما رحب بعودة السياح والزوار مجدداً للاستمتاع بهذه التجربة الفريدة. وقال سموه: «توفر محمية دبي الصحراوية توازناً لنمو دبي وتطورها السريع، ما يضمن الحفاظ على مناطقنا الصحراوية والحياة البرية الفريدة. لقد واصلنا على مدى السنوات العشرين الماضية دعم المحمية ومختلف مبادراتها لتعزيز نظام بيئي مزدهر، لأننا نعتبر ذلك بمثابة استثمار في تراثنا ومستقبلنا. ونتطلع إلى الترحيب بالسياح والزوار مرة أخرى لتجربة المحمية».

وواصلت محمية دبي الصحراوية خلال سنة 2019/ 2020 العمل مع الخبراء والأكاديميين المحليين والدوليين في مشاريع تتعقب وتحمي، وتعيد إدخال الأنواع النباتية والحيوانية المستوطنة إلى الإمارات العربية المتحدة.