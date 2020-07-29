سيف بن زايد يطلق «خدمة بن وريقة» للحالات الطارئة

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أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، «خدمة بن وريقة» للحالات الطارئة، التي تعزز من سرعة استجابة الأطباء العاملين بخط الدفاع الأول عند الحالات الطارئة، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات العربية أفضل دول العالم في شتى المجالات، وتقديم خدمات حكومية تلبي احتياجات المتعاملين، وتفوق توقعاتهم، وتحقق سعادتهم.

ودشن سموه الخدمة في حفل افتراضي عبر وسائل التواصل المرئي، وعلى هامش تخريج دفعة أولى من الأطباء الذين أنهوا دورة تأهيلية للخدمة الجديدة، كما شاهد سموه فيديو تعريفياً للخدمة، وكيفية التقديم لها، والفئات المستهدفة من الأطباء.

وتواصل سموه، أثناء الحفل، مع المساعد أول جاسم راشد رجب الشحي، أحد منتسبي الدفاع المدني، والذي ضرب أسمى معاني التضحية والبطولة من خلال إنقاذه 4 أطفال مواطنين كانوا يصارعون الموت المحقق غرقاً في مياه خور مدينة الرمس، مثمناً سموه روح المسؤولية العالية ومواطنته الإيجابية.

حضر التدشين حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، والدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، وسيف محمد بن أرحمة الشامسي، نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق عمل الخدمة من ممثلي 24 جهة حكومية، والأطباء الذين اجتازوا متطلبات الدورة التأهيلية للخدمة.

كما حضر حفل الإطلاق الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من قادة الشرطة والضباط بوزارة الداخلية.

وأوضح العميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، أن هذه الخدمة سُميت بهذا الاسم، نسبة إلى (سعيد بن وريقة العامري)، أحد مرافقي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان (زايد الأول)، وهو من المقربين له، وشارك معه في الكثير من المواقف والأحداث، وقد اشتهر ابن وريقة ك«طبيب شعبي»؛ حيث برع في الطب الشعبي، وعالج من خلاله العديد من أبناء هذا البلد الطيب، وأسهم بعد العناية الإلهية، في إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص، لافتاً إلى أن إطلاق اسم الخدمة «بن وريقة» يأتي تكريماً لأبناء الوطن الأوائل الذين ساهموا في حماية المجتمع.