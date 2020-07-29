لطيفة بنت محمد تدعم «خيرية الشارقة» بمليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تسلمت جمعية الشارقة الخيرية تبرعاً مالياً بقيمة مليون درهم مقدماً من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم عيادة غسل الكلى التابعة للجمعية.

وتوجه عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على مبادرتها الكريمة وتقديم هذا الدعم الذي سيكون له أثر في تمكين الجمعية من التوسع في رفع أعداد الجلسات اليومية، من خلال شراء أجهزة غسل أخرى في ظل الإقبال الكبير من قبل الحالات المرضية، مؤكداً أن هذا التبرع ليس غريباً على سموها حفظها الله، فهي نعهد عنها العطاء والسخاء المتأصل في أبناء الإمارات.

وأكد السعي إلى توفير المساعدة للفئة الكبرى من المحتاجين لتطيب آلامهم ومداواتهم، حيث إن الفشل الكلوي من الأمراض المرهقة للنفس، التي تستوجب معها التدخل العلاج السريع والانتظام في جلسات غسل الكلى حتى ينعم بالشفاء العاجل.

وأشار ابن خادم إلى أن العيادة تستقبل حالياً 24 حالة يومياً، عبر 3 فترات عمل من خلال 8 أجهزة غسل، وذلك بإشراف طبي من المستشفى الإماراتي الأوروبي، بما يعني أن العيادة توفر سنوياً 7500 جلسة غسل، بمتوسط 3 جلسات أسبوعياً للمريض الواحد، داعياً الأفراد ورجال الأعمال والمؤسسات إلى تقليد نهج سمو الشيخة لطيفة بنت محمد ودعم الجمعية في تحقيق تطلعاتها والتوسع في بسط مظلة العلاج للفئة العظمى من المرضى.