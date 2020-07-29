كيم: الحروب انتهت ولن نتخلى عن أسلحتنا النووية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمس الثلاثاء، انتهاء عصر الحروب بفضل حيازة بلاده للأسلحة النووية التي تضمن سلامتها ومستقبلها أمام التهديدات العسكرية من القوى الاستعمارية، مشدداً على أن بيونج يانج، طورت ترسانتها لتملك «قوة مطلقة»، وأن بلاده لن تفككها أو تتخلى أبداً عنها.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية المركزية، أن تصريحات كيم، جاءت في استقبال للمحاربين القدامى خلال احتفاله بالذكرى 67 لانتهاء الحرب الكورية التي اشتعلت بين عامي 1950 و1953، وحلت ذكراها في 27 يوليو/تموز.

وقال كيم، في خطابه: إن بلاده طورت أسلحة نووية كي تنال «قوة مطلقة» لدرء خطر اندلاع نزاع مسلح آخر، مؤكداً الطبيعة الدفاعية للبرامج.

وأضاف: «الآن صرنا قادرين على الدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي شكل من أشكال الضغط الزائد والتهديدات العسكرية من القوى الاستعمارية والمعادية». وتابع: «بفضل ردعنا النووي الدفاعي الموثوق به والفعال، لن تندلع حرب بعد الآن، وستكون سلامة بلدنا ومستقبله مضمونين بقوة إلى الأبد».

وأوضح كيم: «الحرب نزاع مسلح ممكن فقط مع الخصوم الذين يمكننا التغلب عليهم». وأضاف: «لا يمكن لأحد الآن التقليل من شأننا، ولن نسمح لأي أحد بالقيام بذلك، لكن إذا فعل أحد ذلك، فسوف يدفع الثمن بوضوح». بحسب ما أوردته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وشهد الحفل توزيع جوائز المسدس التذكاري ل«جبل بايكتو»، في مبنى اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، وتمت دعوة كبار جنرالات الجيش للحضور.

ونشرت صور للحظة توزيع المسدسات على قادة الجيش، كما ظهرت شقيقة كيم الصغرى، كيم يو جونج، وهي تحمل أيضاً مسدساً خلال الحفل وسلمته إلى الجنرالات. والتقط الجنرالات صورة مع كيم وهم يحملون السلاح على صدورهم.

وقتل نحو ثلاثة ملايين كوري في النزاع الذي استمر ثلاث سنوات في شبه الجزيرة الكورية، لكن الهدنة لم تتحول إلى معاهدة سلام ليظل الشمال والجنوب تقنياً في حالة حرب.

وجاء خطاب كيم، في وقت توقفت فيه المحادثات الرامية إلى تفكيك برامج بيونج يانج النووي، مقابل تخفيف العقوبات من واشنطن.

( وكالات)