المري يطلع على مشاريع «الأدلة الجنائية» المستقبلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



اطلع الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على المشاريع المستقبلية والحالية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد خبير أول خالد حسين السميطي نائب مدير العام لشؤون الإدارة بالوكالة، وعدد من الضباط.

وفي بداية الزيارة، اطلع المري على معرض مصغر يضم جميع تخصصات العلوم الجنائية، ويسلط الضوء على أهم الإمكانيات التقنية والتخصصية التي تتمتع بها الإدارة، ثم اجتمع مع المسؤولين والعاملين للنظر في المشاريع التحسينية والتطويرية للإدارة العامة، ومدى تطبيقها لمؤشر القيادة العليا، مشيداً بجهود العاملين والتطوير الكبير الذي تم تحققه خلال المرحلة السابقة، داعياً لبذل مزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل والتحول الرقمي.

ونوه بضرورة الاطلاع على أفضل النماذج العالمية والتجارب الناجحة في مجال الاختصاص، والعمل على تأهيل وتطوير الكادر البشري من خلال برامج ابتعاثية ودورات تخصصية وعلمية متقدمة.