زلزال غسل الأموال يهز مصداقية المشاهير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: راشد النعيمي

أحدثت فضيحة غسل الأموال التي تجري أحداثها في الكويت حالياً وترتبط بمشاهير التواصل الاجتماعي والفاشنيستات من دول خليجية وعربية، زلزالاً هز الثقة لدى ملايين المتابعين الذين تأثروا بهم واشتروا منتجاتهم المعروضة في (بوتيكاتهم) التي أطلقتها شركة (بوتيكات) التي تخضع لسلسلة تحقيقات حالياً لكشف مدى تورطها في ذلك.

وفيما حذر مستشارون قانونيون من الإمارات، المشاهير الذين ارتبطوا بأعمال مشكوك من مغبة التورط في جرائم غسل أموال تقف وراءها منظمات إرهابية وعصابات جريمة، أكدوا العقوبات المشددة التي سنها القانون الإماراتي والتي تصل إلى السجن المؤبد سرعان ما تسبب (زلزال بوتيكات) في إحداث هزات ارتدادية في الإمارات، أسفرت عن انسحاب عدد من المشاهير المواطنين والمقيمين من الشركة، وإعلان ذلك عبر حساباتهم في التواصل الاجتماعي دون إيراد الأسباب درءاً للشبهات التي قد تطالهم، خاصة أن العديد منهم لم يعلموا بما يجري تحت الطاولة وفوجئوا بما يتردد عن أرصدة مليونية وحياة باذخة يعيشها البعض جراء تلك الإعلانات ونسب المبيعات من بوتيكاتهم التي تحمل أسماءهم.

القضية وصلت أحداثها إلى تجميد أرصدة 10 من المشاهير في الكويت وانتقال النيابة الكويتية إلى مقر شركة «بوتيكات» وحصر الممتلكات والحجز عليها، إلى جانب التحفظ على أموال المشاهير ال 10، ومنعهم من السفر فيما أصدرت شركة «بوتيكات»، بياناً صحفياً أكدت فيه استعدادها التام للتعاون مع النيابة العامة والقضاء الكويتي من أجل الوصول إلى الحقيقة بعدما تم ذكر اسم الشركة في قضية «غسل الأموال.

قصة بوتيكات

يقوم نموذج أعمال «بوتيكات» الذي يخضع للتحقيقات المكثفة حالياً على الاستفادة من المشاهير والمؤثرين ومتابعيهم الذين يقدرون بالملايين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث ينشئ هؤلاء النجوم صفحة خاصة داخل تطبيق وموقع «بوتيكات» ليعرضوا من خلالها مختلف أدوات المكياج والعطور من شتى الماركات العالمية أو المحلية ويمكن توقع حجم التسويق الهائل الذي يأتي للمنتج نفسه عندما يعرض على قاعدة جماهيرية مليونية، فوحده تطبيق «بوتيكات» يستحوذ على عدد متابعين يقارب 780 ألف متابع في إنستجرام.

وتعمل شركة «بوتيكات» على شراء البضائع بالجملة من الوكلاء أو الشركات الأم، على أن يتم توصيلها للزبون بعد طلبه من الموقع أو التطبيق الخاص بالشركة وهي معرض افتراضي لأكبر تشكيلة من منتجات المكياج والأزياء والعناية بالجمال تضم نحو 700 ماركة عالمية ومحلية وماركات لا تعرض إلا من خلال بوتيكات، كما يمكن الحصول على نصائح شخصية من مشاهير الشرق الأوسط وشراء اختياراتهم فقط بكبسة زر، فهو الوجهة الأمثل للفاشونيستاز ومغرمي المكياج حيث يملك كل منهم بوتيكاً خاصاً به يعرض منتجاته ويسوقها عبر إعلانات شبة يومية.

وتأسست «بوتيكات» عام 2015 على يد مجموعة من الشباب الكويتي يتقدمهم نجم السوشيال ميديا عبدالوهاب العيسى، وتتميز عن باقي المتاجر الإلكترونية الأخرى بعامل منصات التواصل الاجتماعي، فهي تتميز بتمثيل أهم مشاهير الخليج والوطن العربي ومؤثري السوشيال ميديا الذين ينصحون بأكثر المنتجات تميزاً، مما يسمح للمتسوقين بالشراء مباشرة من متاجر مشاهيرهم الافتراضية داخل بوتيكات.

وكان عبدالوهاب العيسي، قد أشار خلال مقابلة صحفية سابقة إلى أن الإيردات في الشركة تأتي من مبيعات المنتجات بشكل أساسي؛ حيث «نستفيد من فارق السعر بين الجملة والمفرق»، فالخبرة التاريخية والمعلومات المتراكمة لحجم مبيعات كل نجم سوشيال ميديا مشترك في «بوتيكات»، مكنت الشركة من تقدير حجم البضائع المفترض أن تكون بمخازن الشركة.

وعند الحديث عن الحظ في الشركات الناشئة، وأنه يمكن أن تظهر «بوتيكات» أخرى طالما أن الإنترنت مفتوح للجميع، يجيب العيسى بأن «الأمر صعب جداً، لأننا بنينا نموذج أعمال قائم على الشراكة مع نجوم السوشيال ميديا، ولدينا شراكة طويلة المدى معهم، تزيد على 5 سنوات، ونحن نتجه الآن بعد الاستثمار الجديد إلى فتح أبواب شراكة مع كثيرين خارج الكويت في الخليج، وفي العالم».

قفزة أرباح

تمكنت الشركة الناشئة المختصة ببيع منتجات التجميل والأزياء الخاصة بالنساء من مضاعفة قيمتها السوقية إلى 500 مليون دولار بعد أن أغلقت جولة استثمارية غير معلنة التفاصيل مع شركة استثمارية خليجية غير معروفة حتى الآن. وقد أكد هذا الأمر عبد الوهاب العيسى، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، في تصريح لصحيفة الرأي الكويتية، دون الإعلان عن حجم الصفقة أو اسم المستثمر. وبهذا تكون بوتيكات- إلى جانب بروبرتي فايندر- الشركة التقنية الناشئة الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت شركة بوبيان للبتروكيميائيات، قد استثمرت في بوتيكات منذ عام ونصف تقريباً، واشترت حصة بقيمة 45 مليون دولار. وفي ذلك الوقت، ذكرت تقارير أن الاستثمار تم عند قيمة سوقية للشركة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار. وقد أكد السيد عبد الوهاب، الآن أن القيمة المالية لبوتيكات كانت تبلغ نحو 250 مليون دولار عندما تم ذلك الاستثمار. وقد قامت شركة بوبيان، وهي المستثمر الأول في بوتيكات، ببيع جزء من أسهمها لمستثمر جديد، وفقاً لما أعلنته في تصريح آخر.

وبهذا تكون شركة بوتيكات الكويتية والمتخصصة في البيع الإلكتروني للملابس ومستحضرات التجميل الخاصة بالنساء، قد تمكنت من تحقيق نجاح كبير عبر مضاعفة قيمتها السوقية من 250 مليون دولار إلى 500 مليون دولار خلال 18 شهراً، ولتضع قدمها مع كبرى الشركات الناشئة المختصة بالتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بيان بوتيكات

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ورداً على الاتهامات الموجهة لها، أصدرت شركة «بوتيكات»، أمس الثلاثاء، بياناً صحفياً أكدت فيه استعدادها التام للتعاون مع النيابة العامة والقضاء الكويتي من أجل الوصول إلى الحقيقة بعدما تم ذكر اسم الشركة في قضية «غسل الأموال».

وجاء في نص البيان: «نحن «بوتيكات» نعمل منذ 5 سنوات بالعلن وبكل شفافية ووضوح، ونفخر أننا وضعنا الكويت على خارطة التجارة الإلكترونية، وكتبنا قصة نجاح لفتت أنظار العالم أجمع بإدارة كويتية 100% قامت ببناء فريق عمل يصل إلى 1000 موظف وأكثر من 1500مورد وصنعنا محطة تربط الشركات الكويتية بالسوق الخارجي، نؤكد استعدادنا التام للتعاون مع النيابة العامة والقضاء الكويتي وكل الأجهزة الحكومية في الكويت للوصول إلى حقيقة التحريات».

وأضاف البيان أن «بوتيكات»، قامت وعلى مر 5 سنوات بتوصيل أكثر من 3 ملايين طلب لعملائنا في جميع دول الخليج وعرض أكثر من 40 ألف منتج من 1500 علامة تجارية والعديد منها مدرجة في أسواق عالمية، وتخضع لقوانين ورقابة مالية صارمة.

وأكدت الشركة مجدداً التزامها بكل المعايير المحاسبية والمالية والرقابية بشكل مستمر ودائم من خلال كل تعاملاتها مع جميع الأطراف، وأيضاً الالتزام بتقديم ميزانيات مدققة إلى الجهات الرقابية في الكويت.

مشاهير الإمارات

ورصدت ”الخليج 365”، ردود أفعال لعدد من المشاهير في الإمارات حيال القضية المطروحة؛ حيث قالت الفنانة الإماراتية أحلام في منشور لها على «إنستجرام»، إنها لم تلمس أي معاملات غير قانونية خلال تعاملها مع شركة «بوتيكات»، مضيفة: «قانون الحياة هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ‏وأنا شغلي معهم واضح وأحترمه وأحترم هذه الشركة الكبيرة التي أسست اسماً كبيراً نفتخر به وأصبحت تنافس كبرى الشركات العالمية».

وأضافت: «هم بكل أمانة محترمين وواضحين ولا عمري لمست منهم أي شيء مش قانوني لا سمح الله وقلبي معاهم لأني أحسبهم أهلي وبيتي وموقفي ثابت اليوم وكل يوم نعلن عن أشياء جديدة وراقية مع بوتيكات، أتمنى من كل قلبي إن ربي يحميهم ويرجع الحق لأصحابه وبلادي الكويت بلد أبوي صباح الله يحميه ويرجعه سالم وكلنا نثق بالقضاء الكويتي النزيه ومن القلب أتمنى لهم السلامة».

وقالت المذيعة الإماراتية حصة الفلاسي عبر حسابها في سناب شات: «يرجى العلم أني ابتداء من هذه اللحظة أنهيت علاقتي وارتباطي بشركة بوتيكات وأتحفظ عن ذكر الأسباب، وشكراً لفريق العمل وأتمنى منهم إلغاء البوتيك الخاص بي».

أما المصممة الإماراتية لطيفة الشامسي، فأوضحت أيضاً عبر برنامج سناب شات، أنها قد أنهت علاقتها بدءاً من أمس وارتباطها بشركة بوتيكات، فيما عتذرت عن ذكر الأسباب شاكرة فريق العمل ومطالبة بإلغاء البوتيك المخصص لها.

وقال الممثل والإعلامي نورالدين اليوسف، عبر فيديو بثه في حسابه في إنستجرام: «أعلن انسحابي الرسمي من شركة بوتيكات وأتحفظ عن ذكر الأسباب؛ حيث كانت تجربة جميلة معهم، وشكراً لكل الجهود التي بذلوها في حسابي وأتمنى أن يغلق البوتيك الخاص بي».

أخطر جريمة

المحامي والمستشار القانوني سالم بهيان العامري، يشير إلى أن جريمة غسل الأموال هي من أخطر الجرائم التي تقع على الدولة وإقتصادها، والسبب في ذلك أن هذه الجرائم تكون وراءها تنظيمات إرهابية أو عصابات تعمل بصورة غير مشروعة، وأن هذه الأموال متحصلة من جريمة ودائماً تحاول ابتكار طرق ووسائل جديدة في غسل وتنظيف الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.

ونصح العامري، المشاهير توخي الحذر في أعمالهم وعدم قبول أية أموال مشبوهة.

أما المستشار القانوني أحمد محمد بشير، فأوضح من جانبه أن غسل الأموال، جريمة ذات خطر كبير على المجتمع وقد كافحت دولة الإمارات العربية المتحدة، تلك الجريمة الكبيرة بتعليمات من قيادتها الرشيدة، عبر العديد من النصوص التشريعية الحاسمة والقاطعة، من أبرزها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ونصح بشير، مشاهير التواصل الاجتماعي بأن يكونوا قدوة يحتذى بها في هذا المجال، بالتزامهم بالقوانين والابتعاد عن كل النشاطات التجارية المشبوهة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الجهات المختصة في أقرب فرصة، وتوعية المجتمع من مخاطر هذه النشاطات على الاقتصاد الوطني.

تشريعات إماراتية

وفقاً للقانون الإماراتي، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

وصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لتطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة نظراً لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب.

ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال، بأنه كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية وهي تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.