مقتل ثالث متظاهر في بغداد خلال يومين يستفز العراقيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أثار مقتل ثالث متظاهر عراقي خلال يومين، أمس الثلاثاء، متأثراً بجروحه خلال مواجهات ليلية مع قوات في ساحة التحرير في العاصمة بغداد، مزيداً من التوتر بين العراقيين، حيث طالبت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، بحظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين، بينما حذرت وزارة الداخلية من تسلل مجموعات إجرامية بين صفوف المتظاهرين، في وقت شدد فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على ضرورة العمل بكل الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم، مؤكداً أنه «لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة لتلبية مطالب أبناء شعبنا»، في حين أعلنت الخارجية العراقية تعليق مذكرة التفاهم مع تركيا حول منح سمة دخول الوافدين في المنافذ الحدودية، وذلك تطبيقاً لمبدأ التعامُل بالمثل.

وقال طبيب عراقي: «أصيب متظاهر في رأسه وصدره بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقت عليه مباشرة. لقد توفي متأثراً بجروحه بعد إدخاله إلى العناية المركزة». وقالت مصادر طبية: إن 13 متظاهراً آخرين أصيبوا خلال الليل.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان في بيان: إنها «وثقت من خلال فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في ساحة التحرير، يوم الاثنين، نتيجة للصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة من المتظاهرين، وإصابة 21 منهم، إصابة البعض منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي». وطالبت المفوضية القوات الأمنية ب«حظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين باعتباره يمثل انتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة في إنفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين».

ومن جانبها، ذكرت وزارة الداخلية العراقية أن أجهزة الأمن تمكنت من كشف مجموعات إجرامية خطرة في ساحة التحرير، تسعى لصنع الفوضى، وضرب المتظاهرين من الداخل، وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية، التي تهدف إلى حفظ أمن الساحة، وحق التعبير السلمي عن الرأي.

من جهة أخرى، قال الكاظمي، بحسب بيان صادر عن مكتبه، «وجّهنا الوزراء والدوائر الخدمية المعنية بتجنّب العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات، ومن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».

وأضاف: «على الوزراء الاستماع لمطالب المواطنين والنزول إلى الشارع، ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، فالخطط الإصلاحية يجب أن توازيها خطط مماثلة لاستيعاب مطالب المواطنين».

وتابع: «لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، والعمل جارٍ على تقويتها، ونحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا». وشدد على أن «القوات والأجهزة الأمنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي، من أي استهداف أو محاولة لخلط الأوراق، من أي جهة كانت».

إلى ذلك، أعلنت الخارجية العراقية تعليق مذكرة التفاهم مع تركيا حول منح سمة دخول الوافدين في المنافذ الحدودية، وذلك تطبيقاً لمبدأ التعامُل بالمثل.