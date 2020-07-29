تونس: تحصيل الأصوات اللازمة لسحب الثقة من الغنوشي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”

أكد نواب تونسيون تحصيل الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان في الجلسة العامة المرتقبة يوم غد الخميس، فيما طالب نواب أيضا بتكوين حكومة جديدة من دون مشاركة حركة «النهضة» الإخوانية.

وأوضح النائب وليد جلاد عن حزب حركة «تحيا تونس» تأكيده توفر النصاب القانوني لسحب الثقة من الغنوشي التي تستوجب جمع ما لا يقل عن 109 أصوات، في حين كشف جلاد أنه تم التوصل الى جمع 111 صوتاً مبدئياً. وتشارك عدة أحزاب وكتل برلمانية في عريضة سحب الثقة بسبب أخطاء الغنوشي المتكررة وفشله في إدارة جلسات الحوار وخرقه للنظام الداخلي، وفق بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء.

وقال رئيس حزب «حركة الشعب» الداعم للرئيس قيس سعيد إن راشد الغنوشي حاول بشتى الطرق والوسائل خرق النظام الداخلي فقط حتى لا تنظم تلك الجلسة لأنه «خائف» وقد حاول الضحك على ذقون التونسيين بالتسويق إلى أنها جلسة لإعادة منح الثقة.

وأضاف زهير المغزاوي أن النهضة حاولت تقديم إغراءات مالية لبعض النواب من أجل إقناعهم بعد الإمضاء على عريضة سحب الثقة وسحب توقيعاتهم منها. وتتزامن الجلسة التي ستشهد اقتراعا سريا على الثقة مع المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي وسط تسريبات تشير الى إمكانية تكوين «حكومة كفاءات» في غالبيتها مع تقليص حضور السياسيين والقياديين من الأحزاب.

ويتضارب هذا التوجه مع ما تلوح به حركة النهضة التي تضغط من اجل حكومة سياسية موسعة تضم حلفاءها ولاسيما الحزب الثاني حزب «قلب تونس». لكن من بين السيناريوهات المطروحة عدم ضم حزب الأغلبية حركة النهضة في الحكومة. حيث أكد زهير المغزاوي، أن حزبه نصح المشيشي بتشكيل حكومة لا تضم حركة النهضة خلال المشاورات معه.

واعتبر المغزاوي في تصريحات صحفية أن النهضة حكمت لمدة 10 سنوات وكانت النتيجة «صفراً»، موضحاً أن إسقاط حكومة الياس الفخفاخ كان في جزء منه بسبب ملف «تضارب المصالح» ضده أما الجزء الأهم وهو أن النهضة لا تريد أن تحكم إلا بمفردها.

وفي حال إبعاد حركة «النهضة» فإن حكومة المشيشي ستكون أول حكومة بعد ثورة 2011 لا تضم إسلاميين.