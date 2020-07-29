الأردن يحظر اعتصامات المعلمين والاستغلال الحزبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أصدر وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي أمس الثلاثاء تعميماً يحظر على المعلمين والإداريين وتحت طائلة المسؤولية التأديبية استغلال الوظيفة لخدمة أغراض أو أهداف مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في اعتصامات وإضرابات تمس بأمن الدولة ومصالحها في خطوة حكومية استباقية جديدة تضع حداً لما تردد حول اعتزام تنفيذ احتجاجات تقودها بشكل غير مباشر جماعة «الإخوان» المنحلة، عقب إغلاق مقار النقابة التي تسيطر على مجلس إدارتها. وعمم الوزير على مديريات التربية منع القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو التحريض على ذلك أو أي عمل يمس بأمن ومصالح الدولة أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.

وذكر النعيمي أن الوزارة نفذت اتفاقات سابقة مبرمة مع نقابة المعلمين بعد الإضراب الذي استمر أربعة أسابيع العام الماضي لكن مجلس النقابة أنكر الحقائق.

وقال إن مجلس النقابة الموقوفة أعمالها «تعامل بنهج إملائي ورفضي»، ولم يقدم للوزارة أي مقترحات بناءة. واستعرض الوزير منجزات تحققت حسب الاتفاقات بينها السير في تعديل نظام صندوق ضمان التربية والعمل على احتساب سنوات الخدمة من خلال المسارات التشريعية والانتهاء من تعديل مكرمة أبناء المعلمين ونظام البعثات الدراسية وتعميم رفع أجور المعلمين والعاملين في الإشراف على الامتحانات وإضافة التعليم ضمن المهن الشاقة وإلغاء عقوبات وإجراءات على معلمين بسبب الإضرابات السابقة وتسهيل استفادة المعلمين من مشاريع إسكانية.

وأكد النعيمي أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بمهنة التعليم، لكن النقابة ابتعدت عن مسارها ولوحت بتجديد تعطيل العام الدراسي وحاولت التدخل في المناهج.

وشكّل النعيمي لجنة مؤقتة يرأسها أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية تتولى شؤون النقابة.