شكرا لقرائتكم خبر عن لا خطر على الأمير الدنماركي بعد الجلطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن القصر الملكي الدنماركي أن الأمير يواكيم، نجل الملكة مارجريت الثانية، لن يعاني أي ضرر دائم بعد العملية التي أجريت له؛ إثر إصابته بجلطة دماغية في فرنسا، وسيغادر سريعاً قسم العناية المركزة.
وجاء في بيان البلاط الملكي الدنماركي أن «الأطباء أكدوا أن الأمير يواكيم لن يعاني عواقب جسدية أو أي نوع آخر؛ من جرّاء خثرة الدم هذه» بعد إدخاله المستشفى في تولوز في جنوب غرب فرنسا، والعلاجات التي تلقاها في العناية المركزة في الأيام الأخيرة.
وأوضح: إن الفريق الطبي يعد أن إمكانية أن تتكرر هذه الجلطة «ضعيفة جداً»، مشيراً إلى أن الأمير «سيغادر سريعاً العناية المركزة على أن يبقى في المستشفى لبعض الوقت».
ويواكيم هو الشقيق الأصغر لولي العهد فريدريك (52 عاماً) الذي سيخلف والدته البالغة 80 عاماً على العرش. وللأمير ولدان من زواجه الأول، إضافة إلى ولدين من زوجته الثانية. وكان والده هنريك فرنسي الأصل.
ويواكيم ضابط احتياط أمضى سنة تدريب في باريس في مركز الدراسات العسكرية العليا ومعهد دراسات الدفاع العليا في الكلية العسكرية.
وسيتولى يواكيم في سبتمبر/أيلول منصب الملحق العسكري في سفارة الدنمارك في باريس، وهو السادس في ترتيب خلافة العرش الدنماركي.
وكان الأمير يمضي وأسرته عطلة في مقاطعة لوت الفرنسية؛ حيث يملك قصراً، عندما أصيب بالجلطة الجمعة.
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