شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالى الجنوبى فى اليمن يتخلى عن إعلان الإدارة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على تويتر اليوم الأربعاء إن المجلس تخلى عن إعلان الإدارة الذاتية.

كانت السعودية قدمت في وقت سابق للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.

وتشمل الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.