شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس، خلال الساعات الـ24 الماضية 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1468 إصابة مؤكدة، فيما استقر عدد الوفيات عند 50 وفاة.

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