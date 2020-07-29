شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: لا إصابات بفيروس كورونا بين وزراء الحكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، بإجراء 76 اختبارا للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" في مختبراته لعينات تم اخذها خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، وذلك ظهر الثلاثاء الموافق 28 يوليه 2020.
ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام "سانا"، بعد إجراء فحص ال PCR جاءت نتائج الاختبارات سلبية ولا إصابات بصفوف الوزراء وباقي الشخصيات التي أخذت منها العينات.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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