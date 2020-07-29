شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد دعمها للجهود المصرية لمواجهة تهديدات الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، دعم بلاده التام لكافة الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات لأمنها القومي، مشددًا على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الزياني اليوم الثلاثاء من وزير الخارجية سامح شكري.



وأشاد وزير الخارجية البحريني، خلال الاتصال، بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تشهده من تقدم وازدهار دائمين في شتى المجالات، في ظل توجيهات ورعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين والرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص البلدين على الدفع بأوجه التعاون المشترك إلى آفاق أوسع تعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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كما أشاد الزياني بالدور الفاعل والحيوي لمصر في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية وصون الأمن القومي العربي، منوهًا بمبادرة إعلان القاهرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية، وما تضمنه من دعوة لجميع أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار الفوري، وتغليب الصالح الوطني ضمانًا لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، وإرساء السلام والوئام في ليبيا الشقيقة، منوهًا بموقف مجلس النواب المصري المساند لجهود القيادة المصرية لحماية الحدود المصرية والدفاع عن الأمن القومي.



من جانبه، أعرب شكري عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التاريخية مع مملكة البحرين، والتي تشكل نموذجًا للعلاقات بين الأشقاء، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع البحرين في مختلف المجالات وإزاء كافة القضايا.



وثمن الوزير شكري المواقف الأخوية لمملكة البحرين الداعمة لكل ما فيه أمن واستقرار مصر، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.