"الإغاثة التركية" توزع الأضاحي على 4 آلاف أسرة بغزة

غزة/محمد ماجد/الخليج 365

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) في قطاع غزة، الثلاثاء، أنها ستوزع لحوم الأضاحي، خلال أيام عيد الأضحى، على نحو 4 آلاف أسرة فقيرة.

وقال محمود الشرفا، مسؤول الإعلام في فرع "IHH" بغزة، لوكالة الخليج 365، "الهيئة في غزة أتمت إجراءات شراء 37 بقرة لتوزيع لحومها، خلال عيد الأضحى".

وأضاف: "سيتم تزويد العائلات فقيرة بلحوم الأضاحي المزمع ذبحها خلال فترة العيد، بواقع 2 كيلو جرام على كل أسرة".

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وقالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، نهاية العام الماضي، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على الفقر"، إن نسبة الفقر والبطالة في القطاع، وصلت لما يقارب 75 بالمئة، وأن 70 بالمئة من السكان غير آمنين غذائيا.

ومطلع مايو/ أيار الماضي ذكر مركز "الميزان" لحقوق الإنسان (غير حكومي)، نتيجة "للإجراءات التي رافقت جائحة كورونا توقف الكثير من المنشآت عن العمل، ما يعني أن ما يزيد عن 73 بالمئة من العمال فقدوا عملهم".

ومنذ مطلع مارس/ آذار الماضي، اتخذت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة سلسلة تدابير لمنع تفشي كورونا من ضمنها إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية وقاعات الأفراح والمناسبات.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.

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