العراق.. مقتل قائد عسكري وضابط إثر هجوم لـ"داعش"

بغداد /علي جواد/ الخليج 365
أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، مقتل قائد عسكري، وضابط، إثر هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي، غربي البلاد.
وقالت قيادة العمليات المشتركة (تتبع وزارة الدفاع) إن "العميد أحمد اللامي أمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة استشهد أثناء تعقبه مجموعة إرهابية".
وأضافت: "كما استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الإرهابي الذي وقع مساء الثلاثاء بأحد مناطق الأنبار".
وتابعت: "أسفر هذا التعرض أيضا عن إصابة مقاتلين اثنين (لم تذكر رتبتهما)".
وتتعرض القوات العراقية بين الحين والآخر لهجمات من قبل داعش في صحراء غرب الأنبار، قرب الحدود العراقية مع سوريا والأردن والسعودية، وغالبا ما توقع تلك الهجمات خسائر مادية وبشرية بصفوف تلك القوات.
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